27 Сентября 2020
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кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

В Югре предприниматели получили субсидии на зарплату сотрудникам

Югорские предприниматели получили субсидии на зарплату сотрудникам, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Субсидия на зарплату компаниям малого и среднего бизнеса выплачивается в размере одного МРОТ и составляет 12 тыс. 130 руб. За апрель такие выплаты получили более 15,6 тыс. предприятий на 42 951 работника.

В мае помощь получили почти 10,3 тыс. компаний. В них работают 28 тыс. 466 сотрудников.

Всего на выплату субсидий было потрачено более 550 млн руб.

Для получения средств компания должна соответствовать ряду требований. В частности, необходимо, чтобы предприятие было включено в реестр малого и среднего предпринимательства, входило в перечень пострадавших отраслей экономики, не находилось в процессе ликвидации, не имело задолженности по налогам и страховым взносам.

И самое главное - число сотрудников в апреле должно составлять не менее 90% по отношению к марту.

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В Югре предприниматели получили субсидии на зарплату сотрудникам

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Теги: субсидии, выплаты, бизнес



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