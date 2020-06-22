27 Сентября 2020
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Военная техника Уралвагонзавода (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

Стала известна схема перекрытий в Москве в день парада Победы

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) опубликовал схемы перекрытия улиц в столице в день парада Победы – 24 июня.

Ограничения будут делиться на три вида: полное перекрытие, ликвидация парковочного пространства и организация двустороннего движения с ликвидацией парковочного пространства.

Полное перекрытие с 5:30 до 8:00 мск будет перекрываться ул. Нижние Мневники, Звенигородское шоссе и часть Садового кольца. С полуночи и до 13 часов будет запрещена парковка на Красной Пресне, Новинском бульваре, Садовой-Кудринской и Большой Садовой.

С 5:30 утра и до окончания мероприятия будут перекрыты Тверская и 1-я Тверская-Ямская, часть улиц внутри Бульварного кольца и Замоскворечья. Выезжать военная техника будет через Новый Арбат.

Изменятся схемы движения общественного транспорта - маршруты №№ 294, 300, 391, 423, 691 и 691к будут ходить по измененной трассе.

 

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Стала известна схема перекрытий в Москве в день парада Победы

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Теги: перекрытие улиц, парад победы, цодд



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