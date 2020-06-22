27 Сентября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
самолёт atr-42 авиакомпания nordstar нордстар (2016) | Фото: Накануне.ru

В Красноярске экстренно сел ATR-42 из-за сбоя в работе датчика шасси

В Красноярске совершил экстренную посадку пассажирский самолет ATR-42, вылетевший из Северо-Енисейска.

Как сообщили Накануне.RU в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, сработала сигнализация о невыпуске передней стойки шасси воздушного судна.

Инцидент произошел с самолетом авиакомпании NordStar. В 12.41 лайнеру удалось успешно приземлиться в аэропорту Красноярска. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

1 июня в аэропорт Сургута экстренно вернулся борт "ЮТэйра". Самолет ATR-72 должен был доставить пассажиров в Тюмень. При наборе высоты не убралась стойка шасси. На борту находилось 49 пассажиров и пять членов экипажа.

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В Красноярске экстренно сел ATR-42 из-за сбоя в работе датчика шасси

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Теги: ATR-42, Красноярск



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