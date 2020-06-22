"Родина" назвала первую тройку кандидатов на выборах в Заксобрание Челябинской области

В "Родине" назвали партийную тройку на выборах в Законодательное собрание Челябинской области.

Список партии на выборах в ЗСО возглавит председатель регионального отделения "Родины" Сергей Смышляев. Также в тройку войдут президент регионального отделения "Российского союза боевых искусств", заслуженный тренер РФ Олег Строгонов и председатель совета Челябинского областного отделения "Боевого братства" Сергей Углев.

Напомним, выборы депутатов ЗСО пройдут 13 сентября. На выборах будут избираться 60 депутатов областного парламента (30 по партийным спискам, 30 по одномандатным округам).