Ксения Собчак едет на Средний Урал снимать фильм про одиозного схиигумена Сергия

Ксения Собчак взялась за съемки документального фильма, героями которого станут общественный деятель Сергий Алиев и схиигумен Сергий (Романов), обвиняемый в распространении фейков о коронавирусе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Сергия Алиева, о желании провести съемки Ксения Собчак заявила еще 3 мая, а фильм будет транслироваться на личном ютуб-канале журналистки. Сергий Алиев дал свое согласие на съемки, после чего 19 июня в Екатеринбург прилетел режиссер фильма для дальнейшего обсуждения картины.

"Уже три дня ведется предварительная работа. Говорить о том, какой будет фильм пока рано. Ксения Собчак прилетит в Екатеринбург 25 июня", - рассказали в пресс-службе.

После обсуждений, режиссер выехал в Среднеуральский женский монастырь, где провел два дня и отснял первый рабочий материал. Съемки проводились с благословения схиигумена Сергия.