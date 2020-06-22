Рамзан Кадыров: "Разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными"

Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает все поправки в Конституцию, вынесенные на голосование. При этом глава Чечни считает, что "Запад и его приспешники" из "существующих 206 поправок" выбрали объектом своих нападок ту, что обнуляет президентские сроки Путина.

"В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что на всенародном голосовании будет решаться судьба России и российского народа, наше с вами будущее. Поэтому от нас с вами зависит, останется ли наша страна ведущей державой, способной защитить свой народ и интересы от всех тех, кто мечтает о другой России, рабской и послушной", - пишет Кадыров в своем Telegram-канале.

"Я убежден, что для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиту ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок. На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником", - сообщает Кадыров.

" Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика. И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными. У нас есть действующий президент - Владимир Путин, настоящий патриот и верный сын России! Все, кто любит Родину, желает ей процветания, непременно проголосует за поправки в Основной закон. И нет и тени сомнения, что нас абсолютное большинство!" – заключает Кадыров.