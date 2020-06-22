27 Сентября 2020
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Владимир Путин, Рамзан Кадыров (2015) | Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров: "Разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными"

Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает все поправки в Конституцию, вынесенные на голосование. При этом глава Чечни считает, что "Запад и его приспешники" из "существующих 206 поправок" выбрали объектом своих нападок ту, что обнуляет президентские сроки Путина.
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"В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что на всенародном голосовании будет решаться судьба России и российского народа, наше с вами будущее. Поэтому от нас с вами зависит, останется ли наша страна ведущей державой, способной защитить свой народ и интересы от всех тех, кто мечтает о другой России, рабской и послушной", - пишет Кадыров в своем Telegram-канале.

"Я убежден, что для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиту ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок. На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником", - сообщает Кадыров.

" Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика. И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными. У нас есть действующий президент - Владимир Путин, настоящий патриот и верный сын России! Все, кто любит Родину, желает ей процветания, непременно проголосует за поправки в Основной закон. И нет и тени сомнения, что нас абсолютное большинство!" – заключает Кадыров.

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Рамзан Кадыров: "Разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными"

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Теги: рамзан кадыров, обнуление путина, поправки в конституцию, преемник



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