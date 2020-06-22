27 Сентября 2020
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Военная техника Уралвагонзавода (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

Техника Уралвагонзавода готова к Параду Победы

Спецтехника Уралвагонзавода (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в государственную корпорацию Ростех) полностью подготовлена к Параду Победы в Москве. Как сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода, колонны уже перебазировались в Нижние Мнёвники, техподдержку машин марки "УВЗ" осуществляет 31 сотрудник предприятия.

Впервые по Красной площади, в год 75-летия Великой Победы и 100-летия отечественного танкостроения, пройдут танки Т-90М "Прорыв". Кроме того, на брусчатку выйдут танки Т-14 "Армата" и БМП Т-15 с новым 57-мм модулем "Кинжал", а также Т-72Б3 с дополнительной защитой.

Военная техника Уралвагонзавода(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

В подготовке техники к Параду Победы принимают участие 25 сотрудников управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции предприятия. Данные специалисты широкого профиля могут не только проверить технику или устранить неполадку, но и сами управлять ей. Кроме этого, в компетенции сотрудников УВЗ - мероприятия по "одеванию" и "обуванию" машин.

Военная техника Уралвагонзавода(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Я думаю, парад 24 июня будет не менее торжественным, тем более что это важная дата в истории - дата проведения первого Парада Победы в 1945 году", - отметил начальник бюро управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции Уралвагонзавода Михаил Бегман.

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Техника Уралвагонзавода готова к Параду Победы

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Теги: Уралвагонзавод, Парад Победы, техника



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