Техника Уралвагонзавода готова к Параду Победы

Спецтехника Уралвагонзавода (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в государственную корпорацию Ростех) полностью подготовлена к Параду Победы в Москве. Как сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода, колонны уже перебазировались в Нижние Мнёвники, техподдержку машин марки "УВЗ" осуществляет 31 сотрудник предприятия.

Впервые по Красной площади, в год 75-летия Великой Победы и 100-летия отечественного танкостроения, пройдут танки Т-90М "Прорыв". Кроме того, на брусчатку выйдут танки Т-14 "Армата" и БМП Т-15 с новым 57-мм модулем "Кинжал", а также Т-72Б3 с дополнительной защитой.

В подготовке техники к Параду Победы принимают участие 25 сотрудников управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции предприятия. Данные специалисты широкого профиля могут не только проверить технику или устранить неполадку, но и сами управлять ей. Кроме этого, в компетенции сотрудников УВЗ - мероприятия по "одеванию" и "обуванию" машин.

"Я думаю, парад 24 июня будет не менее торжественным, тем более что это важная дата в истории - дата проведения первого Парада Победы в 1945 году", - отметил начальник бюро управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции Уралвагонзавода Михаил Бегман.