В Югре - 35-ая смерть носителя коронвируса

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 47 (до 2 тыс. 621), в Югре – на 295 (до 6 тыс. 581), на Ямале – на 140 (до 4 тыс. 271). В ХМАО лидеры – Сургут (109), Нижневартовск (40), Нефтеюганск (26). Коэффициент распространения инфекции – 1,28. 65 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 48 – на искусственной вентиляции лёгких. С начала пандемии умерли 35 инфицированных. У скончавшегося 53-летнего пациента из Лангепаса посмертно подтвердился COVID-19. На Ямале из 140 новых инфицированных 95 приходятся на Новый Уренгой.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 7 тыс. 600 пациентов.