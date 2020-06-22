Мэр Калуги попытался заступиться за девушек, станцевавших в купальниках у мемориала Победы

В Сети появилось видео, на котором две девушки в купальниках танцуют в фонтане у мемориала Победы в Калуге.

Глава города Дмитрий Денисов считает, что школьницы не имели намерений кого-то оскорбить. По его словам, к инциденту привлечено чрезмерное внимание, хотя "место, конечно, значимое для города".

Мэр заявил, что в советское время в этом фонтане "мальчишки собирали мелочь, в 1990-е годы купались десантники", передает РИА Новости.

Между тем, полиция устанавливает личности девушек и проводит проверку по факту публикации видео.

В прошлом году в сети появилось видео, на котором школьницы из Хабаровска в полуобнаженном виде танцуют на кладбище. Ранее в Ростове-на-Дону девушки устроили фотосессию на мемориальном комплексе жертвам фашизма. Фотографии школьницы, позирующей на мемориале, появились в соцсетях.