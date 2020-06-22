В Пермском крае через "Госуслуги" стартовал сбор подписей в поддержку кандидатов в губернаторы

В Пермском крае на портале "Госуслуги" стартовал сбор подписей в поддержку кандидатов в губернаторы, которые участвуют в выборах как самовыдвиженцы, передает корреспондент Накануне.RU.

Любой совершеннолетний житель региона, имеющий подтвержденную запись на "Госуслугах" может оставить свою подпись. По данным пресс-службы крайизбиркома, в личном кабинете портала на вкладке "Мои выборы" появилась информация об уже выдвинутых кандидатах. Напротив кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, размещается кнопка "Поддержать кандидата".

Нажав на эту кнопку житель Пермского края может поддержать неограниченное число кандидатов. Затем отправка подписи подтверждается через СМС. Собранные через "Госуслуги" подписи кандидат может представить в избирательную комиссию Прикамья.

Напомним, что Прикамье - один из трех регионов РФ, где проходит эксперимент по сбору подписей за кандидата через портал "Госуслуги". Кандидат может собрать таким образом до 25% (около 5000) подписей граждан.

По словам главы крайизбиркома Игоря Вагина, в ситуации распространения коронавируса - эта мера является очень актуальной, поскольку позволяет исключить личный контакт сборщика подписей и избирателя. Более того, "электронную подпись" в поддержку кандидата человек ставит дистанционно с полностью верифицированного аккаунта, что обеспечивает их достоверность.

Голосование состоится 13 сентября.

В настоящий момент в регионе только один кандидат участвует в выборах как самовыдвиженец. Это врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. До завершения срока сдачи документов на регистрацию 29 июля ему необходимо собрать и представить в краевую комиссию 102 подписи в поддержку выдвижения от муниципальных депутатов, а также около 20 тыс. подписей избирателей.

Также на пост главы региона претендуют гендиректор холдинга "Сатурн-Р" Александр Репин - "Справедливая Россия", руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников, первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова и экс-директор "ПЕМОС-Хенкель", а ныне пенсионер Евгений Козлов, выдвинувшийся от партии "Патриоты России". Им для выдвижения достаточно собрать подписи муниципальных депутатов.