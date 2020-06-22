27 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

ДНР возобновляет выезд жителей для получения российских паспортов

Глава ДНР Денис Пушилин разрешил жителям республики выезжать в Россию за получением российских паспортов. Запрет действовал с 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как и было ранее, выезд за паспортами разрешается в составе организованных групп. Жители ДНР, которые выезжают за пределы республики и возвращаются в тот же день, освобождаются от двухнедельной самоизоляции. Это и имеет место в случае с российскими паспортами.

Разрешение на выезд за российским гражданством, вероятно, вызван тем, что сегодня ДНР открыла КПП "Еленовка" для выезда всех желающих на Украину по согласованию с межведомственным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. С утра на КПП уже скопились более сотни машин. В этих условиях было неприемлемым открыть КПП для выезда на Украину, но сохранять запрет для выезда в Россию, по крайней мере за паспортами.

При этом пока в ДНР в целом сохраняется запрет на выезд за пределы республики, но меры постепенно ослабляются.

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ДНР возобновляет выезд жителей для получения российских паспортов

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Теги: ДНР, гражданство РФ, паспорт



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