На Среднем Урале коронавирусом заболели еще 197 жителей

В Свердловской области лабораторно подтверждено 197 новых случае заболевания коронавирусной инфекцией. 133 случая приходится на столицу Урала, остальные заболевшие из Алапаевска, Артемовского городского округа, Березовского, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Ревды, Ирбита, Камышлова, Нижнесергинского района, Североуральского, Серовского и Сысертского городских округов.

Таким образом, на Среднем Урале зафиксировано 11 тыс. 129 случаев заражения COVID-19, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области. 119 больных находится в тяжелом состоянии. 93 из них в реанимационно-анестезиологических отделениях: 47 - подключены к аппаратам ИВЛ. 687 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести и госпитализированы в местные медучреждения.

В связи с выздоровлением выписаны 70 человек. Зарегистрирован один летальных исход. Таким образом, уральские врачи вылечили от коронавируса 5 тыс. 566 пациентов, 71 пациента спасти не удалось.