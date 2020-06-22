27 Сентября 2020
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Общество В России
Медицинская маска (2020) | Фото: Накануне.RU

В России зафиксирована минимальная суточная заболеваемость COVID-19 c начала мая

За последние сутки в России выявлено 7600 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4705 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8206 летальных исходов, выздоровело 344 416 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 1068

Московская область - 506

Ханты-Мансийский АО - 295

Нижегородская область - 219

Санкт-Петербург - 217

Воронежская область - 199

Свердловская область - 197

Иркутская область - 194

Челябинская область - 176

Республика Тыва - 150

Красноярский край - 146

Ростовская область - 141

Ямало-Ненецкий АО - 140

Саратовская область - 112

Ульяновская область - 110

Новосибирская область - 109

Волгоградская область - 108

Архангельская область - 107

Ставропольский край - 102

Омская область - 98

Приморский край - 90

Карачаево-Черкесская Республика - 87

Мурманская область - 85

Республика Саха (Якутия) - 85

Тульская область - 83

Ивановская область - 81

Белгородская область - 80

Республика Дагестан - 79

Брянская область - 76

Псковская область - 75

Кабардино-Балкарская Республика - 75

Кемеровская область - 75

Пензенская область - 73

Алтайский край - 73

Чувашская Республика - 71

Забайкальский край - 69

Курская область - 68

Пермский край - 66

Хабаровский край - 66

Оренбургская область - 64

Тверская область - 63

Самарская область - 63

Новгородская область - 61

Краснодарский край - 61

Калужская область - 60

Томская область - 60

Республика Коми - 59

Амурская область - 59

Орловская область - 58

Республика Мордовия - 54

Республика Башкортостан - 53

Ленинградская область - 52

Владимирская область - 51

Липецкая область - 50

Тамбовская область - 50

Астраханская область - 48

Рязанская область - 47

Кировская область - 47

Тюменская область - 47

Ярославская область - 45

Смоленская область - 44

Курганская область - 43

Республика Бурятия - 42

Сахалинская область - 41

Республика Татарстан - 39

Камчатский край - 38

Республика Карелия - 34

Республика Марий Эл - 31

Республика Северная Осетия - 30

Костромская область - 29

Калининградская область - 29

Республика Хакасия - 29

Республика Адыгея - 28

Республика Ингушетия - 22

Магаданская область - 20

Чеченская Республика - 19

Удмуртская Республика - 19

Вологодская область - 17

Республика Алтай - 15

Республика Крым - 13

Республика Калмыкия - 12

Еврейская АО - 2

Севастополь - 1

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В России зафиксирована минимальная суточная заболеваемость COVID-19 c начала мая

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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