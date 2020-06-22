В России зафиксирована минимальная суточная заболеваемость COVID-19 c начала мая
За последние сутки в России выявлено 7600 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4705 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8206 летальных исходов, выздоровело 344 416 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 1068
Московская область - 506
Ханты-Мансийский АО - 295
Нижегородская область - 219
Санкт-Петербург - 217
Воронежская область - 199
Свердловская область - 197
Иркутская область - 194
Челябинская область - 176
Республика Тыва - 150
Красноярский край - 146
Ростовская область - 141
Ямало-Ненецкий АО - 140
Саратовская область - 112
Ульяновская область - 110
Новосибирская область - 109
Волгоградская область - 108
Архангельская область - 107
Ставропольский край - 102
Омская область - 98
Приморский край - 90
Карачаево-Черкесская Республика - 87
Мурманская область - 85
Республика Саха (Якутия) - 85
Тульская область - 83
Ивановская область - 81
Белгородская область - 80
Республика Дагестан - 79
Брянская область - 76
Псковская область - 75
Кабардино-Балкарская Республика - 75
Кемеровская область - 75
Пензенская область - 73
Алтайский край - 73
Чувашская Республика - 71
Забайкальский край - 69
Курская область - 68
Пермский край - 66
Хабаровский край - 66
Оренбургская область - 64
Тверская область - 63
Самарская область - 63
Новгородская область - 61
Краснодарский край - 61
Калужская область - 60
Томская область - 60
Республика Коми - 59
Амурская область - 59
Орловская область - 58
Республика Мордовия - 54
Республика Башкортостан - 53
Ленинградская область - 52
Владимирская область - 51
Липецкая область - 50
Тамбовская область - 50
Астраханская область - 48
Рязанская область - 47
Кировская область - 47
Тюменская область - 47
Ярославская область - 45
Смоленская область - 44
Курганская область - 43
Республика Бурятия - 42
Сахалинская область - 41
Республика Татарстан - 39
Камчатский край - 38
Республика Карелия - 34
Республика Марий Эл - 31
Республика Северная Осетия - 30
Костромская область - 29
Калининградская область - 29
Республика Хакасия - 29
Республика Адыгея - 28
Республика Ингушетия - 22
Магаданская область - 20
Чеченская Республика - 19
Удмуртская Республика - 19
Вологодская область - 17
Республика Алтай - 15
Республика Крым - 13
Республика Калмыкия - 12
Еврейская АО - 2
Севастополь - 1