В России зафиксирована минимальная суточная заболеваемость COVID-19 c начала мая

За последние сутки в России выявлено 7600 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4705 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8206 летальных исходов, выздоровело 344 416 человек.