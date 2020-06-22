В Челябинском областном центре онкологии произошла вспышка коронавируса

В Челябинском областном клиническом центре онкологи и ядерной медицины у 83 человек выявлен коронавирус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение.

В настоящий момент пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы. У контактных лиц, среди которых 81 медработник и 155 пациентов, взяты анализы. Проводится эпидрасследование.

О ситуации доложили губернатору Алексею Текслеру. Он дал соответствующие поручения медицинскому блоку правительства.

Напомним, за прошедшие сутки в Челябинской области выявлено 270 случаев COVID-19, пять человек скончались. Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 6 тыс. 298 человек.