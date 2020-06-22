27 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Центр онкологии и ядерной медицины, Челябинск (2020) | Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В Челябинском областном центре онкологии произошла вспышка коронавируса

В Челябинском областном клиническом центре онкологи и ядерной медицины у 83 человек выявлен коронавирус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение.

В настоящий момент пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы. У контактных лиц, среди которых 81 медработник и 155 пациентов, взяты анализы. Проводится эпидрасследование.

О ситуации доложили губернатору Алексею Текслеру. Он дал соответствующие поручения медицинскому блоку правительства.

Напомним, за прошедшие сутки в Челябинской области выявлено 270 случаев COVID-19, пять человек скончались. Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 6 тыс. 298 человек.

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В Челябинском областном центре онкологии произошла вспышка коронавируса

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин, центр онкологии, очаг,



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Ранее 22.06.2020 13:29 Мск Прокуратура начала проверку по факту возникновения очага коронавируса в Челябинском областном центре онкологии

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