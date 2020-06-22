Стало известно, какие налоговые льготы предоставят российским IT-компаниям

Правительство готовит налоговый маневр в IT-отрасли. О соответствующих решениях в начале июня у президента просили представители этого сектора экономики.

По данным "Ведомостей", страховые взносы для техкомпаний могут быть снижены с 14 до 7,6%, налог на прибыль – с 20 до 3%. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин готов предложить отмену НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках. Также производители софта могут получить специальные субсидии. Все эти меры будут бессрочными, а претендовать на них смогут компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу ПО и сервисные услуги по его обслуживанию, сообщают источники издания.

На встрече с представителями IT-отрасли эксперты рынка говорили Путину (да и сам он об этом упоминал), что создание привлекательного инвестклимата и налоговых условий – единственный вариант массового перехода в российскую юрисдикцию таких компаний. В противном случае экономику ждет обратный вариант – массовый исход разработчиков за границу.