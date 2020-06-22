На Южном Урале за сутки COVID-19 выявили у 270 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 187 случаев COVID-19, еще 83 случая выявлено в областном клиническом центре онкологи и ядерной медицины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 6 тыс. 298 человек.

Больных COVID-19 – 2 тыс. 838 человек. За сутки были выписаны из больниц 101 человек, всего в регионе выздоровели 3 тыс. 301 пациент.

За прошедшие сутки умерло пять человек. От COVID-19 скончались мужчина 59 лет, а также женщины 62 и 63 лет. Женщина 63 лет умерла от множественной миеломы и гипертонической болезни, а пациент 60 лет – от острого инфаркта миокарда, гипертонической болезни. Коронавирус у них был сопутствующим заболеванием.