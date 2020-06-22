27 Сентября 2020
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Мемориальный комплекс памяти медиков – участников Великой Отечественной войны в Серове (2020) | Фото: Правительство Свердловской области

В Серове открыли мемориал медикам - участникам Великой Отечественной войны

В честь празднования Дня медика и в память о дне начала Великой Отечественной войны, в Серове был открыт памятный мемориал, посвященный местным медицинским работникам – военным медикам Красной армии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области.

Как рассказала методист музея Серовской городской больницы Ирина Сивкова, в военные годы из города было мобилизовано 120 медиков городских больниц, поликлиник, аптек, санэпидемстанции, детских санаториев, яслей, станции скорой помощи. В течение нескольких лет сотрудники музея вели сбор и уточнение информации, документальных материалов и поиск родственников, чтобы увековечить память ветеранов здравоохранения.

"Очень символично, что именно сегодня мы открываем такой мемориальный комплекс. Именно сейчас, как и много лет назад, медики снова на передовой, на переднем крае борьбы за наши жизни. От имени всех жителей Серовского городского округа я выражаю искренние слова благодарности вам, медицинские работники. Спасибо вам за то, что, как и много лет назад, вы сплотились и встали как один, не жалея своих жизней на нашу защиту", – заявил глава Серовского городского округа Василий Сизиков.

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В Серове открыли мемориал медикам - участникам Великой Отечественной войны

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Теги: Мемориал, медики, Серов



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