27 Сентября 2020
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Происшествия Украина
Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (2020) | Фото: ГСЧС Украины

В Чернобыльской зоне на Украине вновь вспыхнул лесной пожар

Украинские спасатели тушат пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание случилось 21 июня возле села Ильинцы на территории Лубянского лесничества.

Вечером природный пожар был локализован на площади трех гектаров. По состоянию на 7:00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины.

Лесные пожары в Чернобыльской зоне начались 4 апреля, через три дня огонь охватил площадь в 35 гектаров. Пострадал Чернобыль, уничтожены многие близлежащие села. Огонь перешел на левый берег реки Припять и подобрался непосредственно к атомной станции, к хранилищам с радиоактивными отходами. В тушении были задействованы три самолета АН-32П и три вертолета, около 400 человек и почти 100 единиц техники.

В Киеве признали, что потушить пожар в Чернобыльской зоне очень помог дождь. Однако затем природные пожары возобновились. 21 апреля глава правительства Украины Денис Шмыгаль заверил, что пожары в Чернобыле не угрожают критическим объектам.

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В Чернобыльской зоне на Украине вновь вспыхнул лесной пожар

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Теги: чернобыльская зона, пожар, украина



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