"Память священна". 22 июня Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Владимир Путин 22 июня – в День памяти и скорби – посетил парк "Патриот" в Москве, где находится главный храм Вооруженных сил России. Он обратился к военнослужащим вместе с Патриархом Кириллом и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Первым слово взял предстоятель Русской православной церкви. "Братья! Это день скорби и памяти. Это тот день, когда до зубов вооруженный враг вступил, нарушив священные рубежи нашей Родины, с уверенностью, что сокрушит нашу державу. И мы знаем, как было нелегко в первые годы войны. В то страшное и судьбоносное время мы, как страна и народ, выдержали. Мы той победой предопределили дальнейшее поступательное развитие нашей страны.

Это величайший подвиг за всю тысячелетнюю историю России. Сегодня мы живем в мирное время. Это результат мудрой политики и наличия грозного оружия. Но чтобы поступательным было наше историческое развитие, мы должны держать сухим порох в пороховницах. Важно, чтобы дух наших воинов был всегда несокрушимым и сильным. Только такая решимость, такая верность стране, помноженные на сверхновое мощное вооружение, будут давать гарантию безопасности", - заявил Патриарх Кирилл. Он поблагодарил Путина "за труды" и заверил, что молится за президента.

Фото: Россия 24

"В день памяти и скорби мы обращаемся к одной из самых скорбных страниц нашей истории. Война стала жестокой, огромной трагедией. Она оставила разрушения и невосполнимую боль потерь. Испытания показали неимоверную силу и стойкость нашего народа. Для нас память о Великой отечественной войне, о тех, кто сражался и погибал, абсолютно священна, - заявил Путин. - Мы собрались у стен главного храма вооруженных сил России, чтобы с почтением вспомнить всех защитников Отечества от древней Руси до наших дней.

Уважаемые товарищи! Главной основой ратного труда по-прежнему остаются мужество, честь и безграничная любовь к отчизне. Ровняясь на тысячелетнюю историю страны, на стальное, непреклонное мужество солдат, принявших бой на рассвете 22 июня 1941 года – слава Вооруженным силам России!".