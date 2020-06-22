"Память священна". 22 июня Путин посетил главный храм Вооруженных сил

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    сколько стоят джинсы в москве ссылки

Общество В России Москва
Владимир Путин и Сергей Шойгу в главном храме Вооруженных сил России. (2020) | Фото: Россия 24

"Память священна". 22 июня Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Владимир Путин 22 июня – в День памяти и скорби – посетил парк "Патриот" в Москве, где находится главный храм Вооруженных сил России. Он обратился к военнослужащим вместе с Патриархом Кириллом и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Первым слово взял предстоятель Русской православной церкви. "Братья! Это день скорби и памяти. Это тот день, когда до зубов вооруженный враг вступил, нарушив священные рубежи нашей Родины, с уверенностью, что сокрушит нашу державу. И мы знаем, как было нелегко в первые годы войны. В то страшное и судьбоносное время мы, как страна и народ, выдержали. Мы той победой предопределили дальнейшее поступательное развитие нашей страны.

Это величайший подвиг за всю тысячелетнюю историю России. Сегодня мы живем в мирное время. Это результат мудрой политики и наличия грозного оружия. Но чтобы поступательным было наше историческое развитие, мы должны держать сухим порох в пороховницах. Важно, чтобы дух наших воинов был всегда несокрушимым и сильным. Только такая решимость, такая верность стране, помноженные на сверхновое мощное вооружение, будут давать гарантию безопасности", - заявил Патриарх Кирилл. Он поблагодарил Путина "за труды" и заверил, что молится за президента.

Владимир Путин, Патриарх Кирилл и Сергей Шойгу в главном храме Вооруженных сил России.|Фото:Россия 24

Фото: Россия 24

"В день памяти и скорби мы обращаемся к одной из самых скорбных страниц нашей истории. Война стала жестокой, огромной трагедией. Она оставила разрушения и невосполнимую боль потерь. Испытания показали неимоверную силу и стойкость нашего народа. Для нас память о Великой отечественной войне, о тех, кто сражался и погибал, абсолютно священна, - заявил Путин. - Мы собрались у стен главного храма вооруженных сил России, чтобы с почтением вспомнить всех защитников Отечества от древней Руси до наших дней.

Уважаемые товарищи! Главной основой ратного труда по-прежнему остаются мужество, честь и безграничная любовь к отчизне. Ровняясь на тысячелетнюю историю страны, на стальное, непреклонное мужество солдат, принявших бой на рассвете 22 июня 1941 года – слава Вооруженным силам России!".

Владимир Путин и Сергей Шойгу в главном храме Вооруженных сил России.|Фото:Россия 24

Фото: Россия 24

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

"Память священна". 22 июня Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, сергей шойгу, патриарх кирилл, 22 июня, день памяти и скорби



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети