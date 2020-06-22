В Нижневартовске появятся ещё 20 коек для больных коронавирусом

В нижневартовском госпитале, который расположен в инфекционном отделении строящейся больницы, дополнительно развернут 20 коек для больных коронавирусом. Об этом врачи сообщили во время видеоконференции между руководителями госпиталей и врачами других медицинских учреждений, расположенных в городе. В разговоре принял участие и глава столицы Самотлора Василий Тихонов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В госпиталях лечатся 300 пациентов. Дополнительные койки вводятся в связи с ростом количества носителей коронавируса. По словам врачей, сейчас в основном регистрируются семейные очаги заболевания. Во время видеоконференции врачи, находящиеся в "красной зоне" госпиталей Нижневартовска и Мегиона, обсудили вопросы, связанные с лечением выявленных у пациентов сопутствующих заболеваний, вопросы предстоящей выписки выздоровевших вартовчан и другие. Тихонов поблагодарил медперсонал за работу и поздравил с профессиональным праздником.

"Сегодня мы живём абсолютно в новых реалиях. И сейчас вы оказались на передовой. Я хочу пожелать вам мира, хорошего самочувствия и поблагодарить за вашу работу. То, что вы делаете, нельзя измерить деньгами или словами. Спасибо вам за ваше служение, за вашу поддержку", - сказал он.

Василий Тихонов также рассказал о том, что в Нижневартовске учреждены две награды: "За самоотверженную борьбу с пандемией" и "Спасение, помощь, отзывчивость". Поощрять ими будут не только врачей, но и волонтёров, водителей, предпринимателей, сотрудников городских предприятий и учреждений, которые оказали содействие в борьбе с пандемией.

Утро 21 июня в госпиталях Нижневартовска началось с подарков. Члены молодёжного совета при главе города поздравили врачей с профессиональным праздником, поблагодарили за работу, и от имени Василия Тихонова, вручили сладкие подарки.

"Я была одна из первых, кто оказался в госпитале. Коронавирусная инфекция у меня не подтвердилась. Но, пока ждала результатов анализа, очень переживала и часто плакала. Врачи поддерживали меня и один раз прислали даже букет цветов с запиской "Жанна, не плачь". Конечно, я благодарна за эту поддержку. Надо отметить, что врачи к пациентам относятся очень доброжелательно и всячески стараются помогать", - рассказала член совета, участник акции Жанна Троценко.