В Нью-Йорке на фоне протестов решили снести монумент Теодору Рузвельту

Музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов.

Президент музея Эллен Фаттер заявила, что музейное сообщество "глубоко тронуло движение за расовую справедливость", начавшееся в связи с гибелью Джорджа Флойда.

Власти Нью-Йорка одобрили предложение. По словам мэра Билла ди Блазио, музей попросил убрать статую Рузвельта, так как рядом с ним изображены африканец и индеец, которые выглядят "порабощенными и расово неполноценными", сообщает Regnum.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал глупостью планы демонтировать памятник 26-му главе Белого дома. "Глупо, не делайте этого!" – написал Трамп в Twitter.

В США продолжаются протесты из-за гибели при жестком аресте чернокожего Джорджа Флойда, несмотря на то, что все четверо полицейских, участвовавших в задержании, находятся за решеткой, а главному подозреваемому ужесточили обвинение. Митингующие сносят памятники, ранее в сети появилось видео со сносом постамента Джорджу Вашингтону.

Во многих европейских столицах также прошли акции протеста, сопровождающиеся сносом памятников. В Бристоле протестующие повалили статую мецената и работорговца Эдварда Колстона (1636 - 1721) и сбросили в реку.

В Брюсселе протестующие забрались на статую бельгийского короля-колонизатора Леопольда II (правил в 1865-1909 гг.), выкрикивая "убийца" и размахивая флагом Демократической Республики Конго, а памятник обрисовали надписями. Другие бюсты короля облили красной краской.