27 Сентября 2020
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Владимир Путин, обращение 11 мая (2020) | Фото: Youtube.com

Владимир Путин пообщался с медиками 40-ой больницы Екатеринбурга

В честь ежегодного празднования Дня медика (третье воскресенье июня), президент России Владимир Путин пообщался с медицинскими сотрудниками. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, во время видеоконференции он также поздравил медработников городской клинической больницы №40 в лице врача-инфекциониста, проработавшего в стационаре более 10 лет, Анны Овчинниковой.

"Наш госпиталь – один из самых крупных в Уральском регионе, это многопрофильная больница, – отметила врач. – Мы в своей работе столкнулись с чрезвычайной ситуацией, так как впервые работаем с новой коронавирусной инфекцией в период пандемии, и поэтому многие другие отделения больницы полностью перепрофилированы для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Никто из сотрудников не остался в стороне, за что им огромное спасибо. Вначале все волновались, но сейчас работаем спокойно, уверенно благодаря поддержке коллег, руководства больницы".

По ее словам, большую помощь им оказывают клинические ординаторы под управлением медицинского университета. "Специфика нашей больницы такова, что мы принимаем среднетяжелых и тяжелых пациентов, но справляемся: пролечено уже две тысячи пациентов. Мы полностью оснащены всеми средствами защиты, медикаментами", - добавила она.

Анна Овчинникова отметила благодарность специалистов за отклик в их рабочей деятельности и поддержку со стороны государства, жителей региона и всей России.

Также врач-инфекционист поздравила своих коллег в прямом эфире. К ее поздравлениям присоединился и Владимир Путин, пожелав всего доброго и поблагодарив медиков за работу.

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Владимир Путин пообщался с медиками 40-ой больницы Екатеринбурга

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Теги: День медика, Владимир Путин, Екатеринбург, больница №40, поздравления



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