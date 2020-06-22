27 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
электричка, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

Пермская транспортная прокуратура выясняет причины задымления в электричке

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку задымления электропоезда "Пермь-Калино", об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в Перми на станции Голованово. В одном из вагонов, по предварительной версии, из-за неисправности высоковольтной электрической схемы, произошло задымление. Обошлось без пострадавших. Препятствий для движениях других поездов нет.

"Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц ОАО "Российские железные дороги", АО "Пермская пригородная компания", ответственных за выполнение требований пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов", - прокомментировали в ведомстве.

В случае выявления нарушений законодательства о безопасности движения будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Пермская транспортная прокуратура выясняет причины задымления в электричке

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Теги: пермская транспортная прокуратура, задымление, электропоезд



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