"Я боялся оставить Трампа наедине с Путиным" - экс-советник президента США

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон готовится к презентации своей книги воспоминаний "Комната, где все произошло" – о работе в администрации Трампа.

В преддверии выхода книги, которая уже стала скандальной, экс-советник дал интервью телеканалу ABC News, в котором рассказал о встречах Трампа и Путина. Судя по всему, Болтон очень высокого мнения об умении российского президента вести переговоры, чего не скажешь о Трампе, если верить политику.

Так, президент США заставил Болтона поволноваться на встрече с Путиным в Хельсинки в июле 2018 года: " Президент Путин исчерпывающим образом готовится к встречам. Он знает людей, с которыми разговаривает. Он думает о том, что хочет сказать, думает о тех целях, которые хочет достичь. Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования заранее, которые просто не вяжутся с Трампом. У Путина всегда есть план, и он ему следует. Я боялся оставить Трампа наедине с Путиным. Потому что я не знал, что Трамп будет говорить. Не было ни секунды, когда мы знали, что он собирается сказать. На встрече в формате тет-а-тет не произошло ничего неожиданного, но это означает, что мы ушли с нее невредимыми".