Эксперты оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

Объем частного богатства россиян, то есть размер финансовых активов, составляет 1,6 триллиона долларов. При этом за рубежом оказалось более четверти всех накоплений. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Как сообщает РБК, частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год. За последние 20 лет оно выросло в 16 раз, хотя с 2014 года рост замедлился.

Отмечается, что эксперты учитывали находящиеся в распоряжении частных лиц наличные, депозиты, акции, облигации, паи инвестиционных фондов, пенсии и страховки.

Ранее Forbes сообщил, что совокупное богатство российских долларовых миллиардеров выросло на $62 млрд по сравнению с состоянием на 18 марта 2020 года.

За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось с $392 млрд до $454 млрд.

Состояние пятерых богатейших россиян в отчетный период увеличилось на $22,6 млрд, до $109,5 млрд. Кроме того, за время пандемии число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 99 до 101 человека.