В Екатеринбурге открыли мемориал уралмашевцам, погибшим в Великой Отечественной войне

В Екатеринбурге на главной площади Уралмашзавода - площади Первой пятилетки состоялось торжественное открытие памятного мемориала с 11 фамилиями сотрудников центральной лаборатории УЗТМ, погибших на фронте в Великой Отечественной войны. В церемонии, состоявшейся 22 июня в 6.00, приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, градоначальник уральской столицы Александр Высокинский, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, начальник УФСБ России по Центральному военному округу, генерал-лейтенант Александр Васильев и генеральный директор ООО "УК УЗТМ-КАРТЭКС" Ян Центер.

"Мемориальная доска погибшим на фронтах работникам Центральной лаборатории Уралмашзавода – символ нашей признательности инженерам, технологам и рабочим Уралмашзавода, которые внесли огромный вклад в Победу над врагом. В самое сложное для страны время завод показал пример высочайшей эффективности, создав уникальные технологии производства. За каждым новым технологическим решением, внедренным на заводе, рацпредложением, смелым инженерным решением стояли высочайшая ответственность, интеллект, патриотизм всех уралмашевцев, и конечно, работников Центральной заводской лаборатории – мозгового центра знаменитого завода", - заявил Евгений Куйвашев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе группы "УЗТМ-КАРТЭКС", именно Технологический центр Уралмашзавода первым в мире стал использовать технологию литых танковых башен в танкостроении, что дало огромное преимущество Красной армии. Позже сотрудниками завода была создана уникальная технология производства штампованных башен для Т-34, что позволило значительно увеличить производство танков в СССР. Помимо знаменитой уралмашевской брони, в здании лаборатории создавались технологии производства знаменитых уралмашевский гаубиц и пушек М-30, Д-1, Д-5, Д-10.

Ян Центер в своей речи напомнил, что во времена войны заводу трижды передавалось передовое красное знамя, которое после было отдано ему на вечное хранение. Так, за 87 лет истории Уралмашзавода, он был отмечен одиннадцатью орденами за заслуги перед страной, в том числе двумя высшими наградами - орденом Ленина, и двумя боевыми наградами – орденами Красного Знамени и Отечественной войны первой степени.

Всего на фронт во времена Второй мировой войны ушло 2 тыс. жителей Уралмаша, половина из которых не вернулась домой, а 15 – стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.

"Наш долг помнить поименно каждого, кто внес вклад в Великую Победу, - сказал Александр Лапин. - И сегодня кропотливый и плодотворный труд сотрудников завода является не только гарантом экономической независимости Российской Федерации, но и данью памяти тем, кто погиб ради мира на нашей земле".

Начальник УФСБ по Центральному военному округу отметил, что все указанные на мемориальной доске сотрудники, вне зависимости от возраста, выполняли свой долг перед родиной.

"Мы открываем восстановленную нами мемориальную доску с именами героев Великой Отечественной войны. Это 11 сотрудников Центральной литейной лаборатории УЗТМ, которые отдали свои жизни во имя свободы и независимости нашей Родины. Открываем в историческом месте Екатеринбурга – площади Первой пятилетки, которая хранит благодарную память не только о трудовых успехах рабочих Уралмашзавода, но и об их ратной славе на полях сражений. Кому-то из них не было еще и шестнадцати лет, а кто-то разменял третий десяток. Но не смотря на разницу в возрасте, работники завода выполнили свой долг - сдержали натиск врагов ценой собственной жизни, что послужило их вкладом в общую Победу нашей страны над коричневой чумой", - заявил Александр Васильев.