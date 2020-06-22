В Перми от прокуратуры требуют в суде отчитаться о том, кто может заменить уникальное производство машзавода имени Дзержинского

В Перми бывший сотрудник оборонного машиностроительного завода имени Дзержинского Виктор Силин обратился в суд. В иске он просит уточнить, кто именно в России производит военные сепараторы СЦ-1,5 и СЦ-3 – аппараты, производящие разделение продукта на фракции с разными характеристиками. Ранее сотрудники прокуратуры через интернет нашли замену пермскому заводу, производящему эти детали, но это оказались перекупщики сделанных на ЗиДе же уникальных изделий. Такой результат не устроил ветеранов предприятия, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, о том, что сотрудники надзорного ведомства через всемирную паутину искали замену оборонному предприятию, стало известно в апреле. Фрагмент документа опубликовала на своей странице "ВКонтакте" пермячка Татьяна Кротова. Как оказалось, "заменить" ЗиД могут "Энергетика Поволжья-С", "Нева-дизель", "Балтикс СПб", "Лямбда". Однако они – перекупщики, не производящие ничего сами. По словам Кротовой, защитники ЗиДа "дотошно мониторили интернет, прежде чем поднимать шум про сепараторы и массово сигналить в органы о диверсии в оборонке". "Но прокурорские, видно, посчитали заводчан людьми прошлого века, которые не могут "покопаться" в интернете. Пусть тогда спецпрокуратура покажет, в каком городе и на каком предприятии ею "установлено наличие в Российской Федерации иных производителей сепараторов", кроме зидовских", - написала Кротова.

Силин рассказал Накануне.RU, что после того, как ему не удалось получить от сотрудников прокуратуры "внятного ответа, кто именно, помимо ЗиДа, производит сепараторы", он подал иск, чтобы уже на заседании такая информация всё-таки прозвучала. Документы он подал сегодня, пока он к производству не принят.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Перми состоялась встреча и.о. губернатора края Дмитрия Махонина с главой АО "ВМП "Авитек" Александром Ивановым, на которой решена судьба оборонного машзавода имени Дзержинского – предприятие обеспечено заказами. Позже на встрече с заводчанами Махонин сообщил, что "попросил "Авитек", чтобы заказы, запланированные на этот год, вернули заводу".

"Речь идет о контракте на 400 млн руб. В случае, если заказ будет исполнен в срок, будет подписан другой контракт. На 170 млн руб. Спасибо руководству компании, что оперативно откликнулись и подтвердили эту возможность", - сказал он.

Позже Махонин в своём Instagram сообщил, что "мы (власти) годами занимались культурой, вместо того, чтобы заниматься промышленностью". "Мой план – постараться по максимуму сохранить заводы", - написал Махонин.

В июне из-за коронавируса активу завода отказали во встрече с и.о. губернатора.