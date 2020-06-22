Сенатор Клишас объяснил, зачем россиянам обнуление сроков Путина

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
сенатор Андрей Клишас (2017) | Фото:https://ru.wikipedia.org

Сенатор Клишас объяснил, зачем россиянам обнуление сроков Путина

Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, сенатор Андрей Клишас объясняет необходимость "обнуления" президентских сроков Владимира Путина потребностью в стабилизации политической системы.

"Чтобы система заработала, люди, в первую очередь, некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, должны перестать думать о трансфере, — заявил он в интервью РБК. — Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее".

По словам Клишаса, чиновники и политики "в некотором смысле должны свыкнуться с мыслью о том, что потом будет все то же, что президент может избираться снова, если люди поддержат эти поправки в Конституцию".

Глава комитета СФ по конституционному законодательству заявил, что люди в России опасаются: если уйдет Путин, то "всё будет переделано". Это делает Путина "в некотором смысле основным гарантом для большинства граждан".

Интересно, что примерно теми же словами сам Путин в минувшие выходные объяснял смысл поправки Терешковой в эфире ВГТРК: "Если этого (возможности Путину переизбираться на новые сроки – прим. ред.) не будет, то года через два, я знаю это на собственном опыте, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках новых преемников".

add_circle ОБСУДИТЬ (3)


Читать все комментарии (3)


Добавить комментарий:

Сенатор Клишас объяснил, зачем россиянам обнуление сроков Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: андрей клишас, всероссийское голосование, поправки в конституцию, владимир путин, обнуление, поправка терешковой



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.06.2020 11:08 Мск Рамзан Кадыров: "Разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети