Сенатор Клишас объяснил, зачем россиянам обнуление сроков Путина

Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, сенатор Андрей Клишас объясняет необходимость "обнуления" президентских сроков Владимира Путина потребностью в стабилизации политической системы.

"Чтобы система заработала, люди, в первую очередь, некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, должны перестать думать о трансфере, — заявил он в интервью РБК. — Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее".

По словам Клишаса, чиновники и политики "в некотором смысле должны свыкнуться с мыслью о том, что потом будет все то же, что президент может избираться снова, если люди поддержат эти поправки в Конституцию".

Глава комитета СФ по конституционному законодательству заявил, что люди в России опасаются: если уйдет Путин, то "всё будет переделано". Это делает Путина "в некотором смысле основным гарантом для большинства граждан".

Интересно, что примерно теми же словами сам Путин в минувшие выходные объяснял смысл поправки Терешковой в эфире ВГТРК: "Если этого (возможности Путину переизбираться на новые сроки – прим. ред.) не будет, то года через два, я знаю это на собственном опыте, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках новых преемников".