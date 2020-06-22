27 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Алексей Пушков (2016) | Фото:newsrussia.today/

"Летучие мыши точно ни при чем": Пушков назвал странными новые случаи коронавируса в Пекине

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал странным новое появление коронавируса в Пекине.

"Вновь на рынке. И вновь нет внятных объяснений", - написал Пушков в Twitter, добавив, что в данном случае "летучие мыши и панголины точно ни при чем".

"Есть версия, что вирус завезен из Европы. Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося – загадка", - отметил Пушков.

Напомним, китайские эпидемиологи сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за вспышки заболевания на пекинском оптовом продуктовом рынке "Синьфади".

Вспышку удалось проследить от разделочной доски на рынке, где обрабатывался импортированный лосось. Китай импортирует эту рыбу из таких стран как Норвегия, Чили, Австралия, Канада и Фарерские острова.

В период с 11 по 21 июня в Пекине было выявлено 236 подтвержденных локальных случаев COVID-19. С 13 июня все люди, работающие на оптовом рынке, а также люди, проживающие в его окрестностях, проверяются на коронавирус, передает Regnum.

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"Летучие мыши точно ни при чем": Пушков назвал странными новые случаи коронавируса в Пекине

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Теги: алексей пушков, пекин, коронавирус



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