27 Сентября 2020
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Заведующий отделением лучевой диагностики МСЧ УВЗ Владимир Рудик (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

Заведующий отделением лучевой диагностики МСЧ УВЗ: При наличии симптомов пневмонии нельзя затягивать, а нужно обращаться к врачу

"Сегодня врачи, как ни пафосно это звучит, оказались на переднем крае беспощадной войны с коронавирусом: они сражаются за наши жизни и наше здоровье. Мы поздравляем всех работников медицинского центра Уралвагонзавода с профессиональным праздником!", - пишет корпоративная газета УВЗ "Машиностроитель".

На днях пресс-служба взяла интервью у заведующего отделением лучевой диагностики МСЧ УВЗ Владимира Рудика.

– Владимир Владимирович, как вы решили пойти по этому непростому, но интересному профессиональному пути?

– В моем случае все началось со школы № 39. Тогда это была просто школа, не лицей. Я учился в профильном химико-биологическом классе. Тогда в голове возникла идея, что нужно связать будущее с медициной. В выпускном классе я проходил курсы для поступления в медучилище. Поступил туда заранее. И решил попробовать поступить в медакадемию в Екатеринбурге. Поехал сдавать экзамены, сдал и каким-то чудом прошел на бюджетное место.

– Какие воспоминания об учебе?

– Было очень сложно. Учеба в академии длится шесть лет. По окончании выдают диплом о медицинском образовании. Тем, кто учился на лечебном факультете, присваивали специальность "Лечебное дело". Но такой диплом еще не дает права работать ни хирургом, ни неврологом. Ты должен получить узкую специальность – после шести лет академии еще учиться год или два в интернатуре или ординатуре.

– Как стали рентгенологом?

– Когда я закончил академию, мы с супругой приехали в Нижний Тагил, чтобы учиться в интернатуре. Тогда еще была возможность пройти годичную специализацию на будущем рабочем месте. В Демидовской больнице я проходил сначала интернатуру по хирургии, потом понял, что это не мое, и решил пойти в лучевую диагностику. Проучился еще один год и понял, что это мне нравится. В Демидовской больнице я работал врачом-рентгенологом. Прошел обучение по интерпретированию компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Потом меня назначили заведующим отделением лучевой диагностики. Теперь работаю в этой же должности в медицинском центре Уралвагонзавода.

– Какие задачи стоят перед вашим отделением?

– Выполняем профосмотры, проводим плановые или экстренные исследования. Работа интересная. С другой стороны, нет никакой экстренности, беготни и спешки. Здесь можно свою работу планово организовать, структурировать. Каждый день, когда приходишь на работу, знаешь, что тебя ждет, и ты к этому морально готов.

– Чем оснащено отделение лучевой диагностики?

– У нас очень хорошее оборудование. Оно полностью цифровое. Старые аналоговые аппараты – это где большая кассета, в ней пленка, которую нужно проявить. У нас ничего такого нет: на каждом аппарате стоит цифровой детектор, который в ходе исследования сразу передает изображение на консоль лаборанту. А потом – на консоль врачу. В отделении есть цифровой маммограф, рентгеновский аппарат – телеуправляемый стол-штатив и два обычных рентгеновский аппарата. На одном проводится профилактическая флюорография, на другом можно делать как исследования органов грудной клетки, так и пяточных костей, пазух носа, тазобедренных суставов и прочее. Телеуправляемый стол-штатив дает возможность выполнять рентгеноскопию желудка, пищевода, толстой кишки и многое другое. В отделении есть компьютерный томограф на 64 среза – не нем можно исследовать практически всё, в том числе артерии и камеры сердца. Есть исследования органов брюшной полости с контрастом. Есть аппарат, с помощью которого пациенту вводится специальное вещество. Мы оснащены и магнитно-резонансным томографом, но, к сожалению, он пока не работает.

– Высокотехнологичные исследования, например, КТ, для заводчан проводятся платно или бесплатно?

– Если говорить про КТ, то она для заводчан при проведении врачебной комиссии бесплатна. Например, человек обращается к неврологу или терапевту. Врач видит какую-то патологию, понимает, что пациенту нужно пройти КТ, и направляет на врачебную комиссию. Человек бесплатно попадает к нам в кабинет. Никаких очередей нет. Также есть возможность пройти исследование на платной основе.

– Сейчас, в период пандемии коронавируса, компьютерная томография особенно актуальна?

– Да, действительно, КТ важна для подтверждения и для определения тяжести течения заболевания. Но не для первичной диагностики. Если пациент на приеме обращается к терапевту и врач видит явные клинические признаки пневмонии (температура, кашель, слабость и т.д.), то такому пациенту уместно провести КТ.

– Какие перспективы развития у вашего отделения?

– Есть определенные задумки. Наш цифровой маммограф оснащен биопсийной приставкой – это специальное приспособление, с помощью которого пациентке во время маммографии при наличии какого-то образования в молочной железе можно сразу провести биопсию. Но это исследование должен проводить врач-маммолог. Мы ищем такого специалиста. Планируем расширить диапазон исследований на компьютерном томографе. Есть скрининговый метод определения количества кальция в коронарных артериях. Есть определенная группа пациентов с хроническими заболеваниями сердца, которым это показано. Мы можем сканировать средостения сердца и при помощи специальной программы определять количественный объем кальция. Что это дает кардиологам? Возможность прогнозировать вероятность развития инфаркта миокарда. Очень хотелось бы решить проблему с МРТ.

– Насколько опасна ваша профессия, особенно в период пандемии?

– Риск есть всегда. И у рентгенолога, и у лаборанта всегда есть вероятность заразиться туберкулёзом, пневмонией. Но это моя работа. Я стараюсь об этом не думать. Конечно, определённый страх есть. Многие люди не верят, что ковид есть. Есть также те, кто не считает, что это всё очень серьезно. Я же как врач-рентгенолог, когда вижу на мониторе двустороннюю пневмонию, понимаю, что пораженные участки потом фиброзируют (рубцуются), и легкие уже не функционируют как прежде.

– Всегда ли пораженные коронавирусом легкие фиброзируют?

– Всё зависит от лечения. Есть несколько этапов: сначала – эффект матового стекла, потом лёгочная ткань может перейти в инфильтрацию, а уже потом инфильтрация может перейти в фиброз. Но если правильно лечить, "матовое стекло" регрессирует, то есть уходит. Поэтому при наличии симптомов пневмонии нельзя затягивать, а нужно обращаться к врачу.

– Что приносит вам профессиональное удовлетворение?

– Когда ты конкретно видишь, что твоя работа помогла врачу-клиницисту разобраться с диагнозом заболевания пациента, и коллега не тратил время на какие-то другие манипуляции и исследования. Он лечит пациента или направляет его к другому специалисту. Ты понимаешь, что человек ушёл с конкретным диагнозом, и он может получать терапию.

– Как врачи делятся своими достижениями с коллегами?

– В инстаграме много аккаунтов, где мы можем выкладывать определенные анонимизированные исследования, чтобы поделиться опытом.

– Что пожелаете коллегам в связи с профессиональным праздником?

– Терпения и берегите себя!

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Заведующий отделением лучевой диагностики МСЧ УВЗ: При наличии симптомов пневмонии нельзя затягивать, а нужно обращаться к врачу

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Теги: Уралвагонзавод, Владимир Рудик, врач



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