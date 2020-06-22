В Прикамье 55 медработников получат медали и ордена за борьбу с COVID-19

В Пермском крае 55 медицинских работников получили медали и ордена за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент Накануне.RU.

36 медработников будут награждены Орденом Пирогова. Это врачи учреждений Перми, Краснокамска, Чайковского, Березников. Среди них сотрудники "скорой помощи", краевого центра медицины катастроф, кардиологического диспансера, городских больниц.

Медалью Луки Крымского наградят 19 медиков Перми, Чайковского, Березников.

Глава региона Дмитрий Махонин поздравил врачей с награждением и с Днем медицинского работника, который состоялся накануне.

"Мы, жители региона, искренне гордимся, что в Пермском крае лучшие медицинские работники – преданные делу, отзывчивые, готовые трудиться, не жалея себя. Вы успешно боретесь с коронавирусом, проводите уникальные операции, ежедневно лечите людей в больницах и поликлиниках, занимаетесь реабилитацией. С каждым днем растет количество и взрослых, и детей, сумевших благодаря вам победить болезни", - прокомментировал награждение врачей региона врио губернатора Дмитрий Махонин.