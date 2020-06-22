Адвокат объяснил, почему Михаил Ефремов сел за руль в пьяном виде

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В день аварии, 8 июня, артисту позвонил друг с Украины, который рассказал о том, что его мать и жена попали в больницу, вероятно, в Москве и находятся в тяжелом состоянии, заявил адвокат в интервью изданию "Собеседник".

Друг попросил Михаила навестить его родных в клинике и помочь. Его подзащитный сел за руль, чтобы выручить друга, так как он "очень добросовестный человек", сказал защитник.

Ранее сообщалось, что Ефремов, которому вменяют смерть в результате аварии Сергея Захарова, признан вменяемым.

Напомним, актер заявлял что признает вину, спустя несколько дней после аварии он записал видеообращение. В нем служитель муз просит прощения у семьи погибшего и выражает желание помочь родным Сергея Захарова материально.

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова разрешила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер. Добровинский сообщил, что вокруг темы не прекращаются спекуляции. Из переписки, опубликованной RT, следует, что и Маргарита Захарова, и Валерий Захаров отказываются от денег Ефремова и настаивают на справедливом суде.

В театре "Современник", где служит актер Михаил Ефремов, прокомментировали произошедшую по вине артиста трагедию. Там призвали не линчевать артиста.