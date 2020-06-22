Узбекская авиакомпания доставила в Екатеринбург 125 жителей России

Узбекская авиакомпания доставила в Екатеринбурга из Ташкента 125 граждан России. В Уральскую столицу вывозной рейс прибыл 21 июня.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, сотрудники Роспотребнадзора обследовали всех прибывших на признаки ОРВИ, проводили термометрию. Таким образом, 71 человек, включая девять детей были отправлены на обсервацию до получения отрицательного результата теста на коронавирус.

При поддержке оперативного штаба области, часть пассажиров отправилась в свои регионы.