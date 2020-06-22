Дуров не собирается прекращать "цифровое сопротивление" – он объявил поход на Иран и Китай

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не собирается прекращать движение "Цифровое сопротивление" (Digital Resistance), наоборот, он рассчитывает, что проект станет глобальным.

В новом письме на английском языке, которое Дуров разослал пользователям мессенджера, говорится, "децентрализованное "Цифровое сопротивление" возникло в 2018 год, когда Роскомнадзор заблокировал Telegram в России.

"Мы знали, что это произойдет, поэтому к моменту запуска блока мы уже обновили приложения Telegram с поддержкой прокси-серверов, способами скрытия трафика и другими инструментами против цензуры. К нам присоединились тысячи российских разработчиков, которые создали собственные прокси для пользователей Telegram", - пишет основатель мессенджера.

Он вспоминает первую неделю блокировки как сложную – у многих пользователей из России были проблемы с подключением. Роскомнадзор начал заносить в черный список миллионы IP-адресов (что, кстати, стало помехой для работы некоторых компаний и сервисов). Но буквально через месяц аудитория Telegram в России начала снова расти – за два года она почти удвоилась.

"В мае 2020 года из 400 миллионов активных пользователей Telegram в месяц не менее 30 миллионов были из России. Это означает, что наш рост в России соответствовал нашему росту в других странах. Проще говоря, запрет не сработал", - пишет Дуров.

На прошлой неделе Роскомнадзор неожиданно и быстро разблокировал Telegram, объяснив это возможностью сотрудничества с администрацией мессенджера на ниве безопасности и борьбы с экстремизмом. "Это изменение следует приветствовать - и я надеюсь, что оно продлится долго. Однако если этого не произойдет, мы надеемся, что немногие пользователи заметят разницу", - заверяет создатель Telegram.

Он рассказывает, что за два года разработчики компании хорошо продвинулись в обходе различных блокировок и запретов. "Мы не хотим, чтобы эти технологии ржавели и устаревали. Вот почему мы решили направить наши антицензурные ресурсы в другие места, где Telegram по-прежнему запрещен правительствами - в такие места, как Иран и Китай. Мы просим администраторов бывших прокси-серверов для российских пользователей сосредоточить свои усилия на этих странах. Они также должны быть готовы к новым вызовам: поскольку политическая ситуация в мире становится все более непредсказуемой, все больше правительств могут попытаться заблокировать приложения, ориентированные на конфиденциальность, такие как Telegram", - заключает Дуров.