Матч РПЛ перенесён из-за вспышки коронавируса в клубе. Встреча "Краснодара" и "Динамо" пройдёт 19 июля

В Российской Премьер-лиге (РПЛ) состоялся первый перенос игры из-за вспышки коронавируса в клубе.

У троих футболистов московского "Динамо" был обнаружен COVID-19. Клинтон Н`Жи, Шарль Каборе и Себастиан Шиманьский отправлены на двухнедельный карантин под наблюдением врачей в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. Другие члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал сейчас находятся на учебно-тренировочной базе клуба в Новогорске в закрытом режиме, сообщили в пресс-службе клуба.

В "Краснодаре" согласились перенести календарный матч 23 тура РПЛ с запланированной даты 21 июня на резервный день. Новой датой проведения игры станет 19 июля, такое решение принял исполком Российского футбольного союза (РФС).

"Таким образом, ближайшая игра нашей команды состоится 27 июня в 19.00 против ПФК ЦСКА на "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Л. Яшина", - отметили в пресс-службе бело-голубых.

Добавим, что ещё одна вспышка коронавируса в РПЛ была зафиксирована в "Ростове", где заразились шесть человек основного состава. "Сочи" же отказались переносить домашний матч и в итоге сыграли против состава 2001-2004 годов рождения. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 10:1.