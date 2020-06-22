В управлении лесами Алтайского края идут обыски

В управлении лесами Алтайского края идут обыски. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном УФСБ.

По данным местных СМИ, начальника управления Владимира Черных задержали. Официального подтверждения информации нет.

В марте суд оштрафовал на 25 тысяч рублей бывшего начальника - лесничего отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Чиновник выдал разрешение на проведение проходных рубок в Белокурихинском участковом лесничестве, находящемся в природном парке краевого значения "Предгорье Алтая", зная о том, что они запрещены, пишет Regnum.