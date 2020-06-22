Список ЛДПР на выборах в заксобрание Челябинской области возглавил Владимир Жириновский

Список ЛДПР на выборах в Законодательное собрание Челябинской области возглавит лидер партии Владимир Жириновский. Соответствующее решение было принято на региональной партийной конференции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЛДПР.

Также в партийную тройку войдут и.о. руководителя партии в регионе Алексей Беседин и координатор Курчатовского отделения Челябинска Евгений Рева.

Всего на партийной конференции было выдвинуто 92 кандидата.