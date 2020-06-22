27 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Владимир Жириновский, УрФУ (2018) | Фото: Накануне.RU

Список ЛДПР на выборах в заксобрание Челябинской области возглавил Владимир Жириновский

Список ЛДПР на выборах в Законодательное собрание Челябинской области возглавит лидер партии Владимир Жириновский. Соответствующее решение было принято на региональной партийной конференции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЛДПР.

Также в партийную тройку войдут и.о. руководителя партии в регионе Алексей Беседин и координатор Курчатовского отделения Челябинска Евгений Рева.

Всего на партийной конференции было выдвинуто 92 кандидата.

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Список ЛДПР на выборах в заксобрание Челябинской области возглавил Владимир Жириновский

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Теги: ЛДПР, Владимир Жириновский, ЗСО, выборы,



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