Первыми на выборах депутатов ЗСО на Южном Урале заявились "пенсионеры"

Представители регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" (РППСС) в Челябинской области стали первым объединением, которое подало документы на регистрацию в областную избирательную комиссию. Южноуральские "пенсионеры" представили 54 кандидата по единому избирательному округу, плюс 20 фамилий-кандидатов в одномандатных округах на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области, сообщили Накануне.RU в облизбиркоме.

Теперь у членов избирательной комиссии по закону есть три дня на проверку соответствия представленных документов и принятие решения о регистрации, либо отказе в этом. Напомним, что многие региональные политические партии, включая те, чьи представители работают в нынешнем составе депутатского корпуса, на наступившей неделе только должны провести собственные конференции с выдвижением и утверждением списков кандидатов. Документы на регистрацию можно будет представить в южноуральский облизбирком вплоть до 5 июля.

Выборы седьмого созыва депутатов Законодательного собрания Челябинской области пройдут 13 сентября, предстоит избрать 30 депутатов из политических партий и объединений и 30 депутатов-одномандатников.