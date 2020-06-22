27 Сентября 2020
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Разлив дизельного топлива в Норильске. (2020) | Фото:пресс-служба СКР

Утечка топлива в Якутии: в почву вытекло около 4 тонн дизеля

В Якутии устанавливают размер ущерба, нанесенного утечкой дизельного топлива из резервуара на электростанции в почву в поселке Аргахтах. По предварительным данным республиканского министерства ЖКХ и энергетики, в почву вытекло "порядка четырех тонн топлива". У МЧС схожие данные – "менее пяти тонн".

В ГУ МЧС РФ по Республике Саха Накануне.RU сообщили, что в ближайшее время завершится работа по перекачке оставшегося в резервуаре топлива в находящуюся рядом резервную емкость (ее объем 160 тонн и еще есть две емкости на 25 тонн, в готовности находится автоналивник объемом 7 тонн). Также спасатели, сотрудники "Сахаэнерго" и коммунальные службы готовят работы по рекультивации почвы.

Дизельная электростанция работает в штатном режиме.

"Из Якутска в село Аргахтах вылетела рабочая группа АО "Сахаэнерго" и генеральный директор компании Гаврил Алексеев совместно с МЧС. В общей сложности состав рабочей группы 15 человек. Для обработки почвы будет доставлена 1 тонна сорбента", - сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики региона.

Напомним, 29 мая на норильской ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива из резервуара, в результате топливо попало в близлежащие реки. Ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей, на восстановление территории уйдет более десяти лет. Владимир Путин ввел режим ЧС федерального масштаба, возбуждено несколько уголовных дел. Росприроднадзор и Ростехнадзор заверили, что начали масштабные проверки подобных объектов по всей стране.

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Утечка топлива в Якутии: в почву вытекло около 4 тонн дизеля

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Теги: якутия, утечка, дизельное топливо



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