Утечка топлива в Якутии: в почву вытекло около 4 тонн дизеля

В Якутии устанавливают размер ущерба, нанесенного утечкой дизельного топлива из резервуара на электростанции в почву в поселке Аргахтах. По предварительным данным республиканского министерства ЖКХ и энергетики, в почву вытекло "порядка четырех тонн топлива". У МЧС схожие данные – "менее пяти тонн".

В ГУ МЧС РФ по Республике Саха Накануне.RU сообщили, что в ближайшее время завершится работа по перекачке оставшегося в резервуаре топлива в находящуюся рядом резервную емкость (ее объем 160 тонн и еще есть две емкости на 25 тонн, в готовности находится автоналивник объемом 7 тонн). Также спасатели, сотрудники "Сахаэнерго" и коммунальные службы готовят работы по рекультивации почвы.

Дизельная электростанция работает в штатном режиме.

"Из Якутска в село Аргахтах вылетела рабочая группа АО "Сахаэнерго" и генеральный директор компании Гаврил Алексеев совместно с МЧС. В общей сложности состав рабочей группы 15 человек. Для обработки почвы будет доставлена 1 тонна сорбента", - сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики региона.

Напомним, 29 мая на норильской ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива из резервуара, в результате топливо попало в близлежащие реки. Ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей, на восстановление территории уйдет более десяти лет. Владимир Путин ввел режим ЧС федерального масштаба, возбуждено несколько уголовных дел. Росприроднадзор и Ростехнадзор заверили, что начали масштабные проверки подобных объектов по всей стране.