ВОЗ заявила о рекордном приросте заболевших коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное количество заражений коронавирусом за сутки – 183 020.

Большая часть этого числа – 116 тыс. – приходится на страны Северной и Южной Америки. Рекордные показатели были зафиксированы в нескольких штатах США, также много заболевших в Бразилии – 17,4 тыс. человек.

Предыдущий рекорд – 106 тыс. заразившихся за сутки – планета поставила почти ровно месяц назад – 20 мая.

Общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в мире сегодня составляет 8,7 млн.