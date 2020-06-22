Региональные перевозки отечественными самолетами получат господдержку

Кабмин России может на треть увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в текущем году.

На это предполагается выделить дополнительно 3 млрд руб. Средства получат авиаперевозчики, эксплуатирующие новые отечественные самолеты.

Денег будет достаточно, чтобы вывести на рынок нового игрока, которым может стать подконтрольная "Ростеху" Red Wings. Как ожидается, эта авиакомпания до конца года получит несколько новых лайнеров SSJ100, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, "Суперджеты", скопившиеся у производителя из-за отказов заказчиков, пристроят в авиакомпанию Red Wings. И производитель самолетов – корпорация "Иркут", и авиакомпания контролируются ОАК, входящей в Ростех, хочет в течение нескольких лет поставить перевозчику 60 SSJ-100, около трети от этого числа уже полностью готовы.

3 мая проект презентовали Владимиру Путину на совещании по развитию авиаотрасли. В начале совещания президент попросил доложить о создании региональной дальневосточной авиакомпании, флот которой состоял бы из одних только российских самолетов. Ранее эксперты скептически оценивали идею создания такого перевозчика.