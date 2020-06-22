Стоимость автомобилей в России за полгода выросла на 3–7%

В России продолжают дорожать автомобили.

Так, с начала 2020 года они выросли в цене в среднем на 3–7%. Как говорят участники рынка, транспортные средства будут дорожать и в дальнейшем из-за девальвации рубля и снижения производства.

По словам экспертов, интерес к покупке машины пока достаточно высок: лишенные возможности летать за рубеж россияне хотят во времена коронавируса иметь личный автомобиль.

По итогам года цены вырастут в пределах 5–10%, при этом продажи автомобилей снизятся на 20%, пишет "Коммерсант".

Тем временем, в России начинается тестирование онлайн-тахографов. Как предполагается, в будущем на них переведут все новые грузовики и автобусы. На смену инспекторам, фиксирующим превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха шоферов, должна прийти автоматика, которая будет фиксировать нарушения в режиме реального времени. Пока онлайн-тахографы планируют установить на пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях.