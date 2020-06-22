27 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
аварийный знак, знак аварийной остановки, дтп (2020) | Фото: РИА Накануне.RU

В Екатеринбурге при столкновении легковушки и мотоцикла пострадали двое

В Екатеринбурге произошла автовария, в которой пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, 21 июня по улице Селькоровская водитель "Шевроле Клан" при повороте налево столкнулся со встречным мотоциклом "Ямаха".

В результате происшествия пострадал 31-летний мужчина-водитель и 17-летняя пассажирка мотоцикла - их госпитализировали с различными травмами.

Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.

Напомним, 15 июня в уральской столице около произошла авария. Столкнулись "Фольксваген", "Шкода" и "Митсубиши". Как сообщили Накануне.RU очевидцы, пострадали двое – женщина, которую спасли сработавшие подушки безопасности, и ребёнок. По данным отдела пропаганды городского отдела ГИБДД, пострадал один из водителей.

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В Екатеринбурге при столкновении легковушки и мотоцикла пострадали двое

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Теги: Екатеринбург, ДТП



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