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Наука и техника В России
(2005) | Фото: medmedia.ru

Вакцина от COVID-19 обеспечит иммунитет как минимум на два года

Иммунитет, полученный от вакцины против коронавируса, будет сохраняться как минимум два года.

Как заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина будет вводиться дважды. При совместной работе с учреждениями Минобороны России над вакцинами против вируса Эбола, удалось доказать, что продолжительность иммунитета при таком использовании вакцины сохраняется не менее чем на два года.

Гинцбург отметил: для того, чтобы перейти к массовой вакцинации россиян от COVID-19 понадобится до 70 млн доз, сообщает "Красная звезда".

Как сообщалось, выпуск вакцины от коронавируса может начаться уже осенью.

"Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 г. При помощи созданной тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4 тыс. образцов плазмы крови. Разработанная тестсистема, выявляющая наличие в крови человека нейтрализующих коронавирус антител, позволяет проводить качественное тестирование плазмы крови переболевших. После того, как плазма охарактеризована на наличие нейтрализующих вирус антител, она может быть использована в качестве терапевтического препарата для лечения "тяжёлых" больных коронавирусом", - сказал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы из 18 участников, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, ещё девяти – второй. Введение вакцины проведено под контролем наиболее опытных специалистов госпиталя Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов и вакцин. Вакцинация прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений.

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Вакцина от COVID-19 обеспечит иммунитет как минимум на два года

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Теги: вакцина, коронавирус



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