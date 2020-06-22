27 Сентября 2020
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волонтеры конституции, голосование, 1 июля, добровольцы, конституция (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Около 1,2 млн заявок подано на электронное голосование по Конституции

Почти 1,2 млн жителей Москвы и 130 тыс. жителей Нижегородской области подали заявление на электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Как заявил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух, теперь всем заявлениям необходимо пройти проверку, сообщает "Эхо Москвы".

Как сообщалось, проголосовать за или против поправок в Конституцию можно не только на избирательных участках - в торговых точках Москвы будут открыты пункты для голосования. Как сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, таких участков всего пять - в Центральном детском магазине на Лубянке, в бизнес-центре "Москва-Сити", в том числе и ТЦ "Афимолл-Сити", а также в Гостином дворе. В них также будет уделяться внимание санитарным нормам.

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Около 1,2 млн заявок подано на электронное голосование по Конституции

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Теги: Конституция, голосование



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