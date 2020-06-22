27 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО Москва
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд вынес первые решения о законности штрафов с камер за нарушение изоляции

В Москве вынесли два первых решения о законности штрафов за нарушение режима изоляции с использованием камер фото и видеонаблюдения.

Данные для штрафов были получены с использованием технологий электронного мониторинга местоположения человека. Обжаловать один из штрафов пыталась жительница Москвы Яна Елистратова, которая подписала предписание медработника не покидать квартиру. Как уверяет женщина, ее не могут оштрафовать по фотоматериалам, так как они были получены с нарушением закона - в постановлении нет реквизитов свидетельства о поверке специального технического средства, с помощью которого зафиксировали нарушение.

Судья посчитала, что фиксация нарушения с помощью системы видеонаблюдения не противоречит КоАП, пишет газета "Ведомости".

Ранее сообщалось, что власти Москвы проводят проверку по жалобе супругов, которые заявляют, что получили штраф за нарушение самоизоляции из-за выхода на балкон.

Пара пожаловалась, что получила несколько штрафов за нарушение самоизоляции, хотя квартиру они не покидали.

При этом штрафы якобы приходили, когда кто-то из супругов выходил на балкон, так как их дом находится на границе Москвы и области. С телефонов поступала информация о пересечении границы города.

Ранее прикованную к постели из-за операции москвичку оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Женщина простудилась, вызвала врача, ей предписали находиться дома. Тем не менее, через некоторое время ей пришел штраф. Дело в том, что она не установила приложение "Социальный мониторинг", которое отсылает в базу данные о геолокации пользователя, тем самым контролируя его карантин. Позже перед ней извинились за начисление штрафа, но потом история повторилась.

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Суд вынес первые решения о законности штрафов с камер за нарушение изоляции

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Теги: суд, самоизоляция, коронавирус



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