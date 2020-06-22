В Якутии на электростанции произошла утечка дизтоплива

В якутском селе Аргахтах на дизельной электростанции произошла утечка топлива.

В настоящее время спасатели завершили перекачку топлива из поврежденной емкости. Минэнерго и правительственнаякомиссия по обеспечению безопасности электроснабжения взяли ситуацию на контроль.

Общий объем резервуара, из которого произошла утечка составляет 160 т. В настоящее время ведется рекультивация почвы, пишет "Коммерсант".

Напомним, в настоящее время продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов в Норильске. В результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей.

По словам губернатора Александра Усса, до полной реабилитации территории на месте разлива нефтепродуктов еще далеко, но худшие прогнозы не оправдались.