27 Сентября 2020
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Общество В России
Таня Буланова (2012) | Фото:

Буланова перенесла микроинсульт

Российская исполнительница Татьяна Буланова рассказала о том, что перенесла микроинсульт.

По словам артистки, это случилось несколько лет назад, а узнала об этом она в апреле 2020 года, когда сделала МРТ. Когда конкретно это произошло — артистка не знает, сообщает телеканал "Россия-1".

Как сообщалось, в минувшем апреле Буланова была помещена в реанимацию в научном исследовательском центре имени В. А. Алмазова.

Певица находится в стабильном состоянии. Как сообщил концертный директор Константин Сергеев, у нее было предынсультное состояние, однако теперь ей лучше. 13 апреля будет известна дата выписки, сообщает ТАСС.

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Буланова перенесла микроинсульт

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Теги: Буланова, здоровье



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Ранее 13.04.2020 01:50 Мск Татьяна Буланова попала в реанимацию

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