Буланова перенесла микроинсульт

Российская исполнительница Татьяна Буланова рассказала о том, что перенесла микроинсульт.

По словам артистки, это случилось несколько лет назад, а узнала об этом она в апреле 2020 года, когда сделала МРТ. Когда конкретно это произошло — артистка не знает, сообщает телеканал "Россия-1".

Как сообщалось, в минувшем апреле Буланова была помещена в реанимацию в научном исследовательском центре имени В. А. Алмазова.

Певица находится в стабильном состоянии. Как сообщил концертный директор Константин Сергеев, у нее было предынсультное состояние, однако теперь ей лучше. 13 апреля будет известна дата выписки, сообщает ТАСС.