В магазинах Москвы откроют участки для голосования

Проголосовать за или против поправок в Конституцию можно не только на избирательных участках - в торговых точках Москвы будут открыты пункты для голосования.

Как сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, таких участков всего пять - в Центральном детском магазине на Лубянке, в бизнес-центре "Москва-Сити", в том числе и ТЦ "Афимолл-Сити", а также в Гостином дворе.

В них также будет уделяться внимание санитарным нормам, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, президент РФ Владимир Путин уже не исключил возможности выдвижения на новый срок. Об этом он заявил в эфире ВГТРК. По словам главы государства, в случае отсутствия такой перспективы у него, через два года начнутся игры престолов вместо нормальной работы.

"Если этого не будет, то года через два, я знаю это на собственном опыте, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках новых преемников", - заявил Путин.

Напомним, в январе 2020 года Путин заявил о внесении поправок в Конституцию с усилением полномочий таких структур как парламент, Госсовет и Совбез. Однако в марте на фоне слухов о проведении досрочных выборов в Госдуму уже в нынешнем году, в Основной закон по предложению Валентины Терешковой была срочно внесена поправка о возможности Путину баллотироваться снова. Эксперты не исключали, что авторы поправки об "обнулении" заблокировали некий нежелательный процесс трансфера власти.