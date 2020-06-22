27 Сентября 2020
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Спорт В России
&quot;Сочи&quot; - &quot;Ростов&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба РПЛ

Российский футбол не будут отменять из-за коронавируса в клубах

Российский футбольный союз сообщил, что не будет останавливать матчи из-за случаев заболевания коронавируса в клубах "Динамо" и "Ростове".

В организации разрешили командам переносить матчи по договоренности. Клубы ответственно подойдут к регламенту о возобновлении сезона, чтобы сделать главной безопасность игроков, выразили надежду в РФС, сообщает телеканал "360".

Напомним, 18 июня футбольный клуб "Ростов" ушёл на двухнедельный карантин. Об этом сообщается на сайте клуба.

У 6-х футболистов основного состава клуба был выявлен коронавирус. Известно, что в близком контакте с ними находились 42 сотрудника "Ростова", в числе которых другие спортсмены, тренерский штаб и персонал команды. "Жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор", - сказал президент клуба Арташес Арутюнянц. Он отметил, что клуб строго следует рекомендациям Роспотребнадзора и теперь уйдёт на двухнедельный карантин.

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Российский футбол не будут отменять из-за коронавируса в клубах

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Теги: футбол, коронавирус



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